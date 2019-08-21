21.08.2019 13:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.814 -0,54 BIST ANKARA 116.105 0,53 BIST ANTALYA 47.331 -0,44 BIST BALIKESİR 60.777 -1,40 BIST BURSA 132.031 -1,58 BIST DENIZLI 81.665 -0,75 BIST ISTANBUL 96.074 -0,55 BIST IZMIR 151.491 -1,18 BIST KAYSERI 364.162 0,33 BIST KOCAELI 233.546 1,52 BIST KONYA 62.404 1,06 BIST TEKIRDAĞ 221.759 -0,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)