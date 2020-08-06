Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 554.069.769

Şişe Cam 484.927.457

Trakya Cam 472.774.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 554.069.769 Şişe Cam 484.927.457 Trakya Cam 472.774.830 Güneş Sigorta 372.839.342 Garanti Bankası 348.570.208 Odaş Elektrik 281.102.484 ASELSAN 266.066.740 Akbank 260.773.588 Arçelik 148.420.518 Yapı ve Kredi Bankası 148.237.694 Koza Altın 135.878.075 Turkcell 126.143.995 Eczacıbaşı İlaç 126.040.843 Türk Hava Yolları 124.935.521 Deva Holding 116.789.127 İş Yatırım Menkul Değerler 111.455.347 Kardemir (D) 111.339.980 Bim Mağazalar 110.440.463 Vakıflar Bankası 104.650.753 Koza Madencilik 102.980.526 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA