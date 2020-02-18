Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 998.287.334
ASELSAN 779.887.497
Odaş Elektrik 351.249.
18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|998.287.334
|ASELSAN
|779.887.497
|Odaş Elektrik
|351.249.300
|Güneş Sigorta
|299.966.580
|İş GMYO
|293.707.587
|Emlak Konut GMYO
|219.103.097
|Tüpraş
|218.143.703
|Petkim
|200.894.961
|Yapı ve Kredi Bank.
|198.611.439
|İş Fin.Kir.
|185.424.920
|Gübre Fabrik.
|146.574.205
|Kardemir (D)
|141.440.676
|Halkbank
|130.253.949
|Şişe Cam
|109.621.919
|Sasa Polyester
|101.238.649
|Garanti Bankası
|93.404.036
|Akbank
|93.183.251
|Karsan Otomotiv
|91.798.096
|Tekfen Holding
|85.344.442
|Pegasus
|84.146.033
Kaynak: AA