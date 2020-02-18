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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 998.287.334
ASELSAN 779.887.497
Odaş Elektrik 351.249.

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 998.287.334
ASELSAN 779.887.497
Odaş Elektrik 351.249.300
Güneş Sigorta 299.966.580
İş GMYO 293.707.587
Emlak Konut GMYO 219.103.097
Tüpraş 218.143.703
Petkim 200.894.961
Yapı ve Kredi Bank. 198.611.439
İş Fin.Kir. 185.424.920
Gübre Fabrik. 146.574.205
Kardemir (D) 141.440.676
Halkbank 130.253.949
Şişe Cam 109.621.919
Sasa Polyester 101.238.649
Garanti Bankası 93.404.036
Akbank 93.183.251
Karsan Otomotiv 91.798.096
Tekfen Holding 85.344.442
Pegasus 84.146.033
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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