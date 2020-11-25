Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.237-0,61BIST SINAİ2.0641,27BIST GIDA, İÇECEK2.0031,17BIST TEKSTIL, DERİ7930,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.237
|-0,61
|BIST SINAİ
|2.064
|1,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.003
|1,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|793
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.160
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.527
|1,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.674
|0,60
|BIST METAL ANA
|3.545
|1,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.990
|1,10
|BIST MADENCİLİK
|1.265
|0,97
|BIST HİZMETLER
|1.113
|0,76
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|1.566
|3,87
|BIST TURİZM
|267
|0,50
|BIST TİCARET
|3.366
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|399
|0,20
|BIST SPOR
|934
|0,22
|BIST İNŞAAT
|1.397
|0,22
|BIST MALİ
|1.439
|1,10
|BIST BANKA
|1.478
|1,74
|BIST SİGORTA
|5.650
|0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|937
|1,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.148
|0,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|614
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|1.831
|0,34
|BIST BİLİŞİM
|654
|0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.177
|0,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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