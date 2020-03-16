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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.167 -5,93
BIST SINAİ 105.797 -7,18
BIST GIDA, İÇECEK 116.954 -6,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

16.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.167 -5,93
BIST SINAİ 105.797 -7,18
BIST GIDA, İÇECEK 116.954 -6,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.786 -8,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 60.348 -7,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 87.191 -5,71
BIST TAŞ, TOPRAK 60.215 -7,46
BIST METAL ANA 193.530 -7,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.317 -8,70
BIST MADENCİLİK 79.585 -9,89
BIST HİZMETLER 70.679 -6,72
BIST ELEKTRİK 3.758 -5,11
BIST ULAŞTIRMA 98.828 -8,41
BIST TURİZM 8.011 -8,28
BIST TİCARET 212.263 -7,55
BIST İLETİŞİM 30.600 -5,08
BIST SPOR 38.647 -8,88
BIST İNŞAAT 88.755 -4,09
BIST MALİ 101.162 -7,22
BIST BANKA 123.166 -6,68
BIST SİGORTA 323.207 -8,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.473 -3,96
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 70.781 -8,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.965 -5,99
BIST TEKNOLOJİ 102.824 -8,65
BIST BİLİŞİM 27.849 -8,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.040 -4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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