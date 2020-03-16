Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.167 -5,93
BIST SINAİ 105.797 -7,18
BIST GIDA, İÇECEK 116.954 -6,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
16.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|99.167
|-5,93
|BIST SINAİ
|105.797
|-7,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.954
|-6,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.786
|-8,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|60.348
|-7,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|87.191
|-5,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.215
|-7,46
|BIST METAL ANA
|193.530
|-7,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.317
|-8,70
|BIST MADENCİLİK
|79.585
|-9,89
|BIST HİZMETLER
|70.679
|-6,72
|BIST ELEKTRİK
|3.758
|-5,11
|BIST ULAŞTIRMA
|98.828
|-8,41
|BIST TURİZM
|8.011
|-8,28
|BIST TİCARET
|212.263
|-7,55
|BIST İLETİŞİM
|30.600
|-5,08
|BIST SPOR
|38.647
|-8,88
|BIST İNŞAAT
|88.755
|-4,09
|BIST MALİ
|101.162
|-7,22
|BIST BANKA
|123.166
|-6,68
|BIST SİGORTA
|323.207
|-8,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.473
|-3,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|70.781
|-8,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.965
|-5,99
|BIST TEKNOLOJİ
|102.824
|-8,65
|BIST BİLİŞİM
|27.849
|-8,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.040
|-4,88
Kaynak: AA