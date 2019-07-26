Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ 91.708 0,39
BIST SINAİ 116.343 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 115.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|91.708
|0,39
|BIST SINAİ
|116.343
|-0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.938
|-0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.164
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.283
|0,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.851
|-0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.105
|0,66
|BIST METAL ANA
|196.529
|0,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.097
|-0,12
|BIST MADENCİLİK
|74.742
|-0,21
|BIST HİZMETLER
|75.361
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|3.352
|0,26
|BIST ULAŞTIRMA
|141.515
|0,19
|BIST TURİZM
|6.738
|0,26
|BIST TİCARET
|212.085
|0,11
|BIST İLETİŞİM
|32.712
|0,59
|BIST SPOR
|28.201
|0,47
|BIST İNŞAAT
|88.730
|1,12
|BIST MALİ
|119.848
|0,43
|BIST BANKA
|147.829
|0,75
|BIST SİGORTA
|269.518
|-0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.649
|0,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.596
|-0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.837
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|82.334
|2,81
|BIST BİLİŞİM
|21.464
|1,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.598
|0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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