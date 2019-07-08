Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.427 -0,53
BIST SINAİ 110.088 -0,23
BIST GIDA, İÇECEK 112.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.427 -0,53
BIST SINAİ 110.088 -0,23
BIST GIDA, İÇECEK 112.573 1,57
BIST TEKSTIL, DERİ 31.269 -0,27
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.200 -0,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.084 -1,18
BIST TAŞ, TOPRAK 60.345 -0,41
BIST METAL ANA 192.447 -0,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.408 0,06
BIST MADENCİLİK 67.760 0,59
BIST HİZMETLER 72.323 -1,25
BIST ELEKTRİK 3.214 -0,64
BIST ULAŞTIRMA 144.083 -1,88
BIST TURİZM 6.701 1,08
BIST TİCARET 197.794 -0,86
BIST İLETİŞİM 30.930 -1,83
BIST SPOR 28.607 -0,16
BIST İNŞAAT 88.315 -0,38
BIST MALİ 117.383 -1,43
BIST BANKA 146.997 -1,61
BIST SİGORTA 264.321 -0,72
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.188 -1,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.374 -1,53
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.506 0,70
BIST TEKNOLOJİ 78.480 -0,67
BIST BİLİŞİM 20.463 0,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.851 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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