Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.427 -0,53 BIST SINAİ 110.088 -0,23 BIST GIDA, İÇECEK 112.573 1,57 BIST TEKSTIL, DERİ 31.269 -0,27 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.200 -0,38 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.084 -1,18 BIST TAŞ, TOPRAK 60.345 -0,41 BIST METAL ANA 192.447 -0,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.408 0,06 BIST MADENCİLİK 67.760 0,59 BIST HİZMETLER 72.323 -1,25 BIST ELEKTRİK 3.214 -0,64 BIST ULAŞTIRMA 144.083 -1,88 BIST TURİZM 6.701 1,08 BIST TİCARET 197.794 -0,86 BIST İLETİŞİM 30.930 -1,83 BIST SPOR 28.607 -0,16 BIST İNŞAAT 88.315 -0,38 BIST MALİ 117.383 -1,43 BIST BANKA 146.997 -1,61 BIST SİGORTA 264.321 -0,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.188 -1,32 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.374 -1,53 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.506 0,70 BIST TEKNOLOJİ 78.480 -0,67 BIST BİLİŞİM 20.463 0,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.851 0,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)