Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 31,78 32,20 -1,30 Arçelik 51,80 52,30 -0,96 Migros Ticaret 38,98 39,34 -0,92 İzmir Demir Çelik 2,39 2,41 -0,83 İş Yatırım Menkul Değerler 22,72 22,90 -0,79 Akçansa 18,85 18,99 -0,74 Kervan Gıda 12,22 12,30 -0,65 Türk Traktör 206,70 208,00 -0,63 Türk Telekom 10,47 10,53 -0,57 Torunlar GMYO 4,09 4,11 -0,49 Logo Yazılım 41,16 41,36 -0,48 Global Yatırım Holding 2,08 2,09 -0,48 Çemtaş 16,74 16,80 -0,36 Ege Endüstri 1.765,90 1.770,00 -0,23 BİM Mağazalar 65,25 65,40 -0,23 Türkiye Sigorta 5,19 5,20 -0,19 Yataş 11,28 11,30 -0,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,39 6,40 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi