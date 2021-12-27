Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|31,78
|32,20
|-1,30
|Arçelik
|51,80
|52,30
|-0,96
|Migros Ticaret
|38,98
|39,34
|-0,92
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|2,41
|-0,83
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,72
|22,90
|-0,79
|Akçansa
|18,85
|18,99
|-0,74
|Kervan Gıda
|12,22
|12,30
|-0,65
|Türk Traktör
|206,70
|208,00
|-0,63
|Türk Telekom
|10,47
|10,53
|-0,57
|Torunlar GMYO
|4,09
|4,11
|-0,49
|Logo Yazılım
|41,16
|41,36
|-0,48
|Global Yatırım Holding
|2,08
|2,09
|-0,48
|Çemtaş
|16,74
|16,80
|-0,36
|Ege Endüstri
|1.765,90
|1.770,00
|-0,23
|BİM Mağazalar
|65,25
|65,40
|-0,23
|Türkiye Sigorta
|5,19
|5,20
|-0,19
|Yataş
|11,28
|11,30
|-0,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,39
|6,40
|-0,16
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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