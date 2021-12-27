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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan31,7832,20-1,30
Arçelik51,8052,30-0,96
Migros Ticaret38,9839,34-0,92
İzmir Demir Çelik2,392,41-0,83
İş Yatırım Menkul Değerler22,7222,90-0,79
Akçansa18,8518,99-0,74
Kervan Gıda12,2212,30-0,65
Türk Traktör206,70208,00-0,63
Türk Telekom10,4710,53-0,57
Torunlar GMYO4,094,11-0,49
Logo Yazılım41,1641,36-0,48
Global Yatırım Holding2,082,09-0,48
Çemtaş16,7416,80-0,36
Ege Endüstri1.765,901.770,00-0,23
BİM Mağazalar65,2565,40-0,23
Türkiye Sigorta5,195,20-0,19
Yataş11,2811,30-0,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,396,40-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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