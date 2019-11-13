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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,20 1,23 -2,44 ...

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,20 1,23 -2,44
Yataş 5,84 5,95 -1,85
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 1,67 -1,80
Tukaş 6,40 6,50 -1,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,60 11,77 -1,44
Turkcell 13,19 13,35 -1,20
Şekerbank 1,04 1,05 -0,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,17 -0,85
Zorlu Enerji 1,25 1,26 -0,79
Türk Telekom 6,94 6,99 -0,72
Ereğli Demir Çelik 7,33 7,38 -0,68
Arçelik 18,54 18,64 -0,54
Gersan Elektrik 2,27 2,28 -0,44
Otokar 144,40 144,90 -0,35
Verusa Holding 15,43 15,48 -0,32
Türk Hava Yolları 13,30 13,34 -0,30
Petkim 3,69 3,70 -0,27
Göltaş Çimento 13,89 13,92 -0,22
Sabancı Holding 8,87 8,88 -0,11
Netaş Telekom. 9,94 9,95 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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