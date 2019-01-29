Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|6,82
|7,10
|-3,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,81
|9,02
|-2,33
|Net Holding
|1,83
|1,87
|-2,14
|Tüpraş
|134,20
|137,00
|-2,04
|Koza Madencilik
|7,34
|7,47
|-1,74
|Şok Marketler
|10,71
|10,89
|-1,65
|Ülker Bisküvi
|17,87
|18,14
|-1,49
|Türk Traktör
|36,84
|37,28
|-1,18
|Global Yat. Holding
|3,41
|3,44
|-0,87
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,42
|-0,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,64
|-0,61
|Alarko GMYO
|47,72
|47,98
|-0,54
|Arçelik
|18,42
|18,51
|-0,49
|Bim Mağazalar
|92,55
|93,00
|-0,48
|Tekfen Holding
|23,70
|23,80
|-0,42
|Ege Endüstri
|381,00
|382,50
|-0,39
|Aksa
|8,40
|8,43
|-0,36
|Anadolu Cam
|2,82
|2,83
|-0,35
|Good-Year
|3,57
|3,58
|-0,28
|Koza Altın
|58,35
|58,50
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA