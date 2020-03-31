Günün Hikayeleri: Neymar Jr ve Julian Draxler Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG oyuncularının Neymar Jr ve Julian Draxler gibi birçok oyuncusunun kendi evlerinden çektikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle...

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG oyuncularının Neymar Jr ve Julian Draxler gibi birçok oyuncusunun kendi evlerinden çektikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle... Kaynak: Dugout