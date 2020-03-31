Günün Hikayeleri: Neymar Jr ve Julian Draxler
Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG oyuncularının Neymar Jr ve Julian Draxler gibi birçok oyuncusunun kendi evlerinden çektikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle...
31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle Ligue 1'in ertelenmesinin ardından evlerine çekilen PSG oyuncularının Neymar Jr ve Julian Draxler gibi birçok oyuncusunun kendi evlerinden çektikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle...
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Kaynak: Dugout