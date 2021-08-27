Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 66 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 61 bin 72 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 66 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 61 bin 72 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 768 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 488 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 66 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 61 bin 72 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,6'lık payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3'lük payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 447 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 485 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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