Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 87 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 76 bin 957 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 87 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 76 bin 957 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 933 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 414 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 87 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 76 bin 957 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece, elektrik tüketiminde 13 Temmuz'daki 1 milyon 59 bin 378 megavatsaatlik rekor tüketim aşılmış oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 809 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 961 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı