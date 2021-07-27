Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 20 bin 635 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 9 bin 784 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 20 bin 635 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 9 bin 784 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 392 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 812 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 20 bin 635 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 9 bin 784 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 562 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 96 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı