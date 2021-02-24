Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 856 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 649 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 856 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 649 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 842 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 884 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 856 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 649 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 326 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 308 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı