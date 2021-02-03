Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 324 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 688 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 885 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 989 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 289 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı