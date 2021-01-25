Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 782 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 7 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 782 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 7 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 512 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 445 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 782 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 7 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1845 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 764 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı