Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 706 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 706 bin 999 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 706 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 706 bin 999 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 174 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 554 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 706 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 706 bin 999 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 234 bin 605 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 115 bin 175 megavatsaatle ithal kömür ve 103 bin 858 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 18 bin 996 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 480 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA