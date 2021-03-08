Güneysu Spor Lisesi Türkiye Voleybol 1. Lige yükselmek için play-off oynayacak
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Güneysu Spor Lisesi Türkiye Voleybol 1. Lige yükselmek için play-off oynayacak

08.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:59
Güneysu Spor Lisesi Türkiye Voleybol 1. Lige yükselmek için play-off oynayacak

Türkiye Voleybol 2. Ligi 6. grubu lider olarak tamamlayan Güneysu Spor Lisesi erkek voleybol takımı, 1. Lige yükselmek için play-off oynama hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol 2. Ligi 6. grubu lider olarak tamamlayan Güneysu Spor Lisesi erkek voleybol takımı, 1. Lige yükselmek için play-off oynama hakkı kazandı.

Kulüp Başkanı Okul Müdürü Alper Avluk, yaptığı açıklamada, okul kulübünün 2019'da kurulduğunu ve ilk yılında bölge şampiyonu olarak 2. lige çıkma başarısı gösterdiğini belirtti.

Takımın grubunu birinci bitirerek üst üste iki yılda önemli başarı yakaladığını kaydeden Avluk, "12-14 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da oynanacak play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandık. Okul kulübü örneğini ülkemizde en iyi şekilde temsil edenlerden biriyiz. Güneysu Spor Lisesi takımı kendi öğrencilerinden, eski mezunlardan ve voleybolu seven gençlerden oluşuyor. Bir üst lige yükselerek başarılarımızı sürdürmek hedefindeyiz. Ekibimize güveniyoruz." dedi.

Avluk, destek olan herkese teşekkür ederek, Rize'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan

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