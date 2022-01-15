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Güneysu Belediyesi meskende kullanılan içme suyunda yüzde 20 indirime gitti

Güneysu Belediyesi meskende kullanılan içme suyunda yüzde 20 indirime gitti
AA / İdris Pehlivan - Haberler | Ekonomi

Güneysu Belediyesi, 2022 yılında meskenlerde kullanılan suyun yüzde 20'sinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Güneysu Belediyesi, 2022 yılında meskenlerde kullanılan suyun yüzde 20'sinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak mesken abonelerine yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yapılan çalışmanın sonuçlandığını vurgulayan Özer, "Belediyemiz meclis kararı ile 2022 yılı mesken abonelerine içme suyunun yüzde 20'sini tamamen ücretsiz veriyoruz. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / İdris Pehlivan - Ekonomi Haberleri
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Güneysu Belediyesi, 2022 yılında meskenlerde kullanılan suyun yüzde 20'sinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

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