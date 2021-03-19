Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti
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Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti

19.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:16
Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti

Bergama Ticaret Odası ve TÜRSAB işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Güneydoğu'dan 50 turizm acentesi Bergama'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Bergama Ticaret Odası ve TÜRSAB işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Güneydoğu'dan 50 turizm acentesi Bergama'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Bergama Güzellik Ilıcası'ndaki yemek ile başlayan programa Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Başkan Yardımcısı Levent Akçay, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıl, Genel Sekreter Gülay Koç, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Üyesi Ege Ceylan Kayalarlıoğulları ve TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı ve Diyarbakır TSO Meclis Üyesi Mehmet Akyıl katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan Başkan Ürper, "Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediğimiz 3 günlük KAIKOS Turunda İstanbul'dan gelen acenteleri bölgemizde ağırlamıştık. Hepsi de buradan güzel düşünceler ile ayrılmışlardı. Umuyorum ki bugün Bergama'yı gezdikten sonra siz de güzel düşünceler ile buradan ayrılır ve Pandemiyi de yavaş yavaş geride bıraktıktan sonra tur rotalarınıza tarih dolu Bergama'yı da eklersiniz. Biz Bergama Ticaret Odası olarak bölgemizi olumlu yönde etkileyecek her türlü iş birliğinde varız. Bu süreçte bölgemizi binlerce kişiye tanıtacak olan sizlere de elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Heyet yemekten sonra Bergama Müzesi, Kızılavlu ve Kale Mahallesi'ni ziyaret etti ve bölgemizdeki turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri ile birebir görüşme fırsatı buldu. Genel Sekreter Gülay Koç'un Başkan Akyıl'a Bergama'yı temsil eden bir plaket vermesiyle ziyaret sona erdi. - İZMİR

Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti
Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti
Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti
Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti
Güneydoğu turizm acenteleri Bergama'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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