Güney Yıldızı Stadı Yenileniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Güney Yıldızı Stadı'nı yeniliyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Adana'nın en çok amatör maç yapılan statlardan birisi olan Güney Yıldızı Stadı kırık, dökük durumdan kurtuluyor. Yaklaşık 150 bin kişinin bulunduğu ve binlerce sporcunun yararlandığı Güney Yıldızı Stadı baştan aşağı yenileniyor.



Stadın yenilenme çalışmalarını yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, çalışmaların en kısa sürede bitirilerek amatör spor kulüpleri için büyük bir öneme sahip olan stadyumun hizmete sunulacağını söyledi. - ADANA