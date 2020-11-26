Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

2010 Dünya Kupası'nda Güney Afrika forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Anele Ngcongca, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

2009 ve 2016 yılları arasında Güney Afrika Milli Takımı'nın formasını giyen ve 2010 Dünya Kupası'nda da ülkesinin kadrosunda bulunan 33 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Anele Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay bu sabah saat 5 sıralarında yaşandı. Aracı ile seyir halinde olan Ngcongca, direksiyon hakmiyetine kaybedip takla attı. Güney Afrika polis servisi şefi, aracın takla atması sonucu araçta bulunan iki kişinin araçtan fırladıklarını, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu futbolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Güney Afrikalı futbolcunun araçta bulunan kız arkadaşı ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.