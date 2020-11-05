Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor

05.11.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:04

ABD'de sonucu henüz belli olmayan başkanlık seçimleri doları etkilemeye devam ediyor. Dolar, Biden'ın öne geçmesiyle 8,50'den 8,40 seviyelerine kadar geriledi. Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor.

Haftanın ilk işlem gününde rekor kıran dolar ABD'de seçimlerinin de etkisiyle 8,50 seviyelerine kadar yükseldi. Biden'ın öne geçmesiyle 8,50 seviyelerinden 8,40 seviyesine kadar gerileyen dolar, yeni güne yükselişle başladı ve 8,47'den işlem görüyor.

EURO, 9,94 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Euro ve sterlin de güne yükselişle başladı. Aynı saatlerde yüzde 0.73'lük yükseliş gösteren euro 9,94'ten, sterlin ise 10,97 liradan işlem görüyor.

TRUMP'IN MAHKEMEYE GİTMESİ YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRDİ

Piyasalar Biden'in kazandığı düşüncesiyle coşkulu seyir izlerken, Trump'ın oyları yeniden saydıracağı ve seçimi yüksek mahkemeye taşıyacağı endişeleri de yatırımcıların temkinli duruşunu korumasını sağlıyor.

Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksinde de gerileme gözleniyor. Dolar, ABD seçimlerinden gelecek haberlere göre gün içinde iniş çıkışlar yaşayabilir. Öte yandan koronavirüs salgının yarattığı endişelerde dövizler üzerinde baskılı olmaya devam ediyor.

Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor
Haber Yorumları (3)
YAZIK: Ne yazık ki milletin parasını pul ettiler hatta okadar acizlerki merkez bankası kur politikam yok derken hazinenin başındaki zat ben dolara bakmıyorum diyebiliyor. Bunun türkçesi zaten müdahale edicek gücümüz yok saldım çayıra mevlam kayıra
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ: Zaten yaprak kımıldasa dolar yükseliyor,birinin başı ağrısa dolar yükseliyor hadi Yüksel Yüksel uçççç
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EL PATRON: Dolarin degeri duserken nasil oluyorda tl karsisinda yukseliyor. Artik siz dusunun tl nin nekadar deger kaybettigini. Ekonomik olarak batakliga gidiyoruz. Oyle bir cokus icindeyizki z kusagi bile 10 15 yil cilesini cekecek degisimden sonra. Olurda degismesse, iste ozaman herkesin Allah yardimcisi olsun diyorum.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Türkan Şoray İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:32:17. #1.15#
title