Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor

ABD'de sonucu henüz belli olmayan başkanlık seçimleri doları etkilemeye devam ediyor. Dolar, Biden'ın öne geçmesiyle 8,50'den 8,40 seviyelerine kadar geriledi. Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor.

Haftanın ilk işlem gününde rekor kıran dolar ABD'de seçimlerinin de etkisiyle 8,50 seviyelerine kadar yükseldi. Biden'ın öne geçmesiyle 8,50 seviyelerinden 8,40 seviyesine kadar gerileyen dolar, yeni güne yükselişle başladı ve 8,47'den işlem görüyor.

EURO, 9,94 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Euro ve sterlin de güne yükselişle başladı. Aynı saatlerde yüzde 0.73'lük yükseliş gösteren euro 9,94'ten, sterlin ise 10,97 liradan işlem görüyor.

TRUMP'IN MAHKEMEYE GİTMESİ YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRDİ

Piyasalar Biden'in kazandığı düşüncesiyle coşkulu seyir izlerken, Trump'ın oyları yeniden saydıracağı ve seçimi yüksek mahkemeye taşıyacağı endişeleri de yatırımcıların temkinli duruşunu korumasını sağlıyor.

Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksinde de gerileme gözleniyor. Dolar, ABD seçimlerinden gelecek haberlere göre gün içinde iniş çıkışlar yaşayabilir. Öte yandan koronavirüs salgının yarattığı endişelerde dövizler üzerinde baskılı olmaya devam ediyor.