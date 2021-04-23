Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye, dünden beri kripto alım-satımı yapan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla çalkalanıyor. Yüzlerce mağdur dolandırıldığı için sesini duyurmaya çalışırken, Özer yaptığı açıklamada tüm iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Durumla ilgili konuşan Özer'in abisi Güven Özer ise, "Fatih çok iyi bir çocuktur. Yıllardır bu işlerle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı anlayamadım" dedi.

Faruk Fatih Özer ilk yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017'de kurdu. İlk zamanlarda ofiste 40 kişilik bir ekip çalışıyordu. Ancak kripto para alım satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı. Faruk Fatih Özer'in ikinci şirketi 2019'da kurduğu Thodex oldu.

AKSAKLIKLAR MEYDANA GELDİ

Yönetim yeri yine aynıydı, sadece tabelası değişmişti. Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu. Türkiye'de kripto para borsalarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni düzenlemenin ardından Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex uygulamasında aksaklıklar meydana geldi. İşlemler sırasında para transferlerinde yaşanan gecikmeler, coin aktarmalarının başarısız olması kullanıcıların tepkisini çekti. Geçen cuma günü ise uygulamada hiç bir işlem yapılmamaya başladı.

"BAKIM SÜRECİNDEYİZ"

Firma yaptığı açıklamada, "Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır" dedi. Sistemdeki sorunun çözülememesi üzerine şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise yeni ortaklık arayışında oldukları ve görüşmeler yapıldığı belirtildi.

ARNAVUTLUK'A KAÇTI

Firmayla ilgili tartışmalar yaşanırken, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini kapattı. Özer'in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçtığı iddia edildi. Pasaport kontrolünden saat 17.57'de geçen Faruk Fatih Özer, saat 19.50'deki uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtu. Bu kaçış, sosyal medyaya 'Tayland'a gitti' şeklinde yansıdı.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Bu iddianın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, akşam üzeri Faruk Fatih Özer'den açıklama geldi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım" dedi.

"AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR"

Hürriyet'in haberine göre, Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer de konuyla ilgili konuştu. Güven Özer yaptığı açıklamada, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti
400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtarmayı vaadediyorlar
400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtarmayı vaadediyorlar
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları (3)
PRATİK İŞLER: Bencede baya akıllıymış dürüstlüğünüde gözünü para hırsı bürüyen sizin gibi insanlar bozmuştur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GDHEJD HDHNDF: Şeytan işi...
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
LEVENT DEĞİRMENCİ : bır adam bu ıslere gırıyorsa mısal 2 mılyar bır varlıktan bahsedılıyorsa bu ısler ıcın de devlete temınat olarak 2 mılyar tl varlık gostermek zorunda olmalıkı boyle hısrızlıklar olmasın sen neyıne guvendınde bu tıpe bu yasta bırıne 2 mılyarlık yonetım ıznı verıyosun fabrıkalar yok holdıng değil e sız aptalmısınız yada gerızekalı olmalısınız nasıl da guvenıyrsunuz zaten bu tıp dolandırıcılar hem sıyaseten hemde magazınsel sızın gozunu boyar boyle paraları cukkka eder sızde bakakalırsınız
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 09:29:01. #1.15#

title