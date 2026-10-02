Hatay Ticaret Borsası'nda Metin Kuseyri 7 Ekim'de tek aday olarak yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay Ticaret Borsası’nda 7 Ekim’de gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde başkanlık yarışı netleşti. Mevcut Başkan Ali Celal Mursaloğlu’nun yeniden aday olmaması üzerine Metin Kuseyri, başkanlık seçimlerine tek aday olarak katılacak.

Yaklaşık 37 yıldır Antakya Ticaret Borsası bünyesinde görev yapan Kuseyri, bu sürenin yaklaşık 30 yılını genel sekreter olarak geçirdi. Uzun yıllara dayanan borsa deneyiminin ardından başkanlık için aday olan Kuseyri’nin öncelikli hedefinin, çiftçilerin ürettiği tarımsal ürünlerin gerçek değerine ulaşmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Kuseyri ayrıca borsa üyelerinin menfaatlerini korumak, üreticilerin sorunlarına çözüm üretmek ve tarımsal ürünlerin değerini artırmak için çalışmalar yürütmeyi hedeflediğini ifade etti.

MURSALOĞLU 8 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ DEĞERLENDİRDİ

2018 yılından bu yana Hatay Ticaret Borsası Başkanlığı görevini yürüten Ali Celal Mursaloğlu, seçimler öncesinde yaptığı değerlendirmede yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Görev süresince özellikle çiftçi ve üreticilere yönelik hizmetlerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Mursaloğlu, borsa laboratuvarının geliştirilerek toprak, tahıl, pamuk ve zeytinyağı analizleriyle üreticilere destek sağlandığını ifade etti.

MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

Genel kurul öncesinde gerçekleştirilen seçimlerde Antakya Ticaret Borsası meclis asil üyeleri Metin Kuseyri, Mehmet Cuma Coşkun, Ali Celal Mursaloğlu, Ünal Çolakoğlu, İhsan Ferit Kuseyri, Metin Tiftikçi, Selahattin Yalman, Mesut Güleryüz, Ertuğrul Kaya, Halil Dış Ticaret Ltd. Şti., Halis Yağ Ltd. Şti., Kazım Kuseyri, Naseh Tekstil Ltd. Şti. ve Mehmet Muzaffer Okay’dan oluştu.

7 EKİM’DE YENİ DÖNEM

Hatay Ticaret Borsası’nda 7 Ekim’de yapılacak genel kurulun ardından Metin Kuseyri başkanlığındaki yeni yönetim döneminin başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 37 yıllık borsa deneyimi bulunan Kuseyri’nin yeni dönemde üreticilerin desteklenmesi, tarımsal ürünlerin değerinin artırılması, üyelerin beklentilerinin karşılanması ve bölgedeki tarımsal ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.

Görevini devretmeye hazırlanan Ali Celal Mursaloğlu ise seçimlerin Antakya Ticaret Borsası, Hatay ve ülke adına hayırlı olmasını diledi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu