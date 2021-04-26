Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 37. hafta maçları sonrasında güncellendi. Beşiktaş'ın oranı 1.35'ten 1.38'e yükseldi, Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı ise 3.15'e çıktı. Galatasaray oranı ise 7.50'den 9.00'a yükseldi, listede şampiyonluk ihtimali en azalan takım Galatasaray oldu.
Ligin 37. haftasında ilk 4 sıradaki de takım sürpriz yapmadı. Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise Kadıköy Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray , Antalyaspor deplasmanından Mostafa Mohamed'in golüyle gülmeyi bildi. Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.35'dan 1.38'e yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 3.00'ten 3.15'e çıktı. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 7.50'den 9.00'a yükseldi.
İşte İddaa'da güncellenen oranlar:
SÜPER LİG GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Beşiktaş: 1.38
Fenerbahçe: 3.15
Galatasaray: 9.00
GEÇEN HAFTANIN ORANLARI
Beşiktaş: 1.35
Fenerbahçe: 3.00
Galatasaray: 7.50