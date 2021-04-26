Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 37. hafta maçları sonrasında güncellendi. Beşiktaş'ın oranı 1.35'ten 1.38'e yükseldi, Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı ise 3.15'e çıktı. Galatasaray oranı ise 7.50'den 9.00'a yükseldi, listede şampiyonluk ihtimali en azalan takım Galatasaray oldu.