Güncellenen şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın ihtimali geçen haftaya göre düştü
Süper Lig'de oynanan 40. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Beşiktaş'ın 1.05 olan şampiyonluk oranı 1.12'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin 6.00 olan oranı 4.50'ye düştü. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali de derbi galibiyetinin ardından biraz daha kuvvetlendi. 12.00 oranı olan Galatasaray'a da 11.00 verildi.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçların ardından İddaa'da şampiyonluk oranları değişim gösterdi.
İDDİAA'DA ŞAMPİYONLUK ORANLARI
1.12 Beşiktaş
4.50 Fenerbahçe
11.0 Galatasaray
ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Beşiktaş: 1.05
Fenerbahçe: 6.00
Galatasaray: 12.00