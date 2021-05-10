Güncellenen şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın ihtimali geçen haftaya göre düştü

Süper Lig'de oynanan 40. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Beşiktaş'ın 1.05 olan şampiyonluk oranı 1.12'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin 6.00 olan oranı 4.50'ye düştü. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali de derbi galibiyetinin ardından biraz daha kuvvetlendi. 12.00 oranı olan Galatasaray'a da 11.00 verildi.