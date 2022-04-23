'Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla 'Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle ilgili Merkez Bankası'ndan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir" açıklaması yapıldı.

"Diğer yandan, finansman şirketlerinin yüzde sıfır olan zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmiş, yurt içi bankalara olan yükümlülükleri zorunlu karşılık kapsamında alınmıştır. Bu değişiklik, tesisi 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan 29 Nisan 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır."

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,