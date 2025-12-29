Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 11 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletildiği belirlenen 11 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, ocakların çevresinde 10 ton kömür ile bir jeneratör ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 11 ocağın çevresinde 10 ton kömür ile jeneratör ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
