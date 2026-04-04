Zonguldak'ta kuyumcuya kendini polis olarak tanıtıp altın bilezik çalan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta kuyumcuya kendini polis olarak tanıtıp altın bilezikle kaçan şüpheli tutuklandı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde kuyumcuya giden İ.K. (25), kendini polis olarak tanıtıp altın bilezik için pazarlık yaptı.

Aracından para alıp geleceğini söyleyen şüpheli, bilezikle kuyumcudan ayrıldı. İş yeri sahibi, şüphelinin dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce başlatılan çalışma sonucu şüpheli, Kozlu'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan altın bilezik ise kuyumcuya teslim edildi.

Öte yandan, şüpheli, 24 Şubat'ta kent merkezinde bir kuyumcuya giderek kendisini jandarma personeli olarak tanıtmış, belindeki silahı göstererek farklı takı modellerini incelemişti.

İş yeri sahibine aracında para olduğunu söyleyerek ayrılan şüphelinin dönmemesi üzerine durum jandarmaya bildirilmiş, yapılan incelemede jandarma personeli olmadığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.