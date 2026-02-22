Haberler

Zonguldak'ta genel kurulda çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı

Zonguldak'ta genel kurulda çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda delege kartları üzerinde çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Polisin müdahalesiyle sonlanan olayın ardından, Tunay Keskin 529 delegenin desteğiyle seçimi kazandı.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 40. Olağan Genel Kurulu'nda çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, oy verme işlemi sırasında taraflar arasında delege kartları üzerinden tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine salona çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kongrenin devamında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ZESOB) Başkanı Muharrem Coşkun'un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Osman Köksal Bahar, Ersin Öztürk ve Tunay Keskin yarıştı.

Oy verme işleminin ardından saat 17.00 itibarıyla başlayan sayım sonuçlarına göre, kullanılan oyların 15'i geçersiz sayıldı.

Adaylardan Ersin Öztürk 78, mevcut başkan Osman Bahar ise 355 oy aldı.

Seçimde 529 delegenin desteğini alan Tunay Keskin, seçimi kazandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Cristiano Ronaldo kariyerini sürdüreceği yeri açıkladı