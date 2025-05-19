Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ta 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüşe jandarma personeli, gençler ve protokol üyeleri katıldı. Kutlamalar stadyumda devam etti.

ZONGULDAK'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama kapsamında düzenlenen yürüyüşte, jandarma kortejinde bir personel, kızı ve oğlu ile birlikte yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta yürüyüş düzenlendi. Madenci Anıtı'ndan başlayan yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençler, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve jandarma personeli katıldı. 106 metre uzunluğunda bayrağın da bulunduğu yürüyüşe bando takımı da eşlik etti. Jandarma bölüğünün yürüyüşünde, bir personele yanında bulunan kızı ve oğlu da eşlik etti. Valilik önüne ulaşan kortej, burada resmi törene katıldı.

KUTLAMALAR STADYUMDA DEVAM ETTİ

Kutlamalar için Kemal Köksal Stadyumu'nda da etkinlik düzenlendi. Halk oyunları, jimnastik, karate ve tekvando sporcuları gösteri yaptı. Dövüş sanatlarını sergileyen öğrenciler sunum yaptı. Minderde oturan bir sporcu, arkadaşlarının gösterisini cep telefonu ile görüntüledi. Halk oyunu ekibindeki bir öğrenci, sıcak ve güneşten fenalık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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