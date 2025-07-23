Zhenyuan'da Ejderha Teknesi Yarışları ve Kültürel Etkinlikler
Çin'in Guizhou eyaletindeki Zhenyuan antik kentinde düzenlenen ejderha teknesi yarışlarına 10 takım katıldı. Yarışların yanı sıra kültürel miras sergileri ve halk gösterileri de gerçekleştirildi.
ZHENYUAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Zhenyuan antik kentinde, ülkenin dört bir yanından gelen 10 ejderha teknesi takımı Wuyang Nehri'nde iki gün süren bir yarışta kıyasıya mücadele etti. Etkinlikte ayrıca somut olmayan kültürel miras sergileri ve halk gösterileri gibi kültürel faaliyetler de yer aldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel