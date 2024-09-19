Zhangjiajie'de Wingsuit Uçuşları Dünya Şampiyonası Düzenlendi
Çin'in Hunan eyaletindeki Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı'nda 10. Dünya Wingsuit Ligi şampiyonası gerçekleştirildi. Yarışmacılar yüksek irtifada bedensel hedef vuruşları yapmaya çalıştı.
ZHANGJİAJİE, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde bulunan Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı'nda 10. Dünya Wingsuit Ligi (WWL) Wingsuit Uçuşları Dünya Şampiyonası düzenlendi. Yarışmacılar yüzlerce metre yüksekte bedenleriyle hedefleri vurmaya çalıştı.
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