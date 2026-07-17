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Ankara'daki silahlı kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

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Ankara Etimesgut'ta kuyumcuya müşteri gibi giren silahlı zanlı, altınları alıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda zanlı evinde yakalanırken, internet geçmişinde 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yaptığı tespit edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir kuyumcuda gerçekleştirilen silahlı soygun, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Piyade Mahallesi'ndeki kuyumcuda dün meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının alışveriş yapma bahanesiyle bir miktar altını aldıktan sonra tabancasını kuyumcuya doğrultarak kaçtığı anlar yer alıyor.

Olay

Dün sabah kuyumcuya müşteri gibi girerek bir miktar altın çalıp kaçan silahlı zanlı, polis ekiplerince evinde yakalanmıştı. Şüphelinin, olay öncesinde internette "Kuyumcu soygunu nasıl yapılır?" şeklinde arama yaptığı belirlenmişti.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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