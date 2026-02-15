Zambiya, şap salgını nedeniyle Güney Afrika'dan hayvan ürünleri ithalatını durdurdu

CAPE Zambiya'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen şap hastalığı salgını nedeniyle bu ülkeden canlı hayvan ve hayvan ürünleri ithalatını durdurduğu bildirildi.

Zambiya Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanlığı Sözcüsü Benny Munyama, basına yaptığı açıklamada, "Bakanlık, veteriner hizmetleri departmanı aracılığıyla, Güney Afrika'da şap hastalığı salgınının başlamasının ardından o ülkeden gelen tüm hayvan ithalat izinlerini derhal askıya almıştır." ifadesini kullandı.

Munyama, bu kapsamda hayvan yemi, deri ve toynak ithalatının durdurulduğunu belirterek, "Kamuoyunu, çiftçileri ve tüm paydaşlarımızı bilgilendiriyoruz ki bu önleyici tedbirler, Güney Afrika'daki şap hastalığı salgınının seyrine bağlı olarak gözden geçirilecektir." dedi.

Ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle "ulusal afet hali" ilan eden Güney Afrika'da hükümet gelecek 12 ayda 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanması için kampanya başlatmıştı.

Sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş, ağız ve tırnaklarda yaralarla seyreden şap hastalığı, hızla yayılması ve ciddi verim kayıplarına yol açması nedeniyle hayvancılık ekonomisini tehdit eden viral bir enfeksiyon olma özelliği taşıyor.