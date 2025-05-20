Yusuf Göktepe, Paris'te Altın Lezzet Ödülü Aldı

Yusuf Göktepe, Paris'te Altın Lezzet Ödülü Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'a eşinin tayini dolayısıyla gelen Yusuf Göktepe, arıcılıkla uğraşarak ürettiği bal ile Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda 'Altın Lezzet Ödülü' kazandı. Daha önce çeşitli sektörlerde çalışan Göktepe, arıcılık eğitimine katıldıktan sonra Tanıştığı Zeki Sidar sayesinde bal üretimine başladı ve Türkiye genelinde kargo ile bal gönderiyor.

Eşinin tayini dolayısıyla geldiği Şırnak'ta arıcılığa başlayan Yusuf Göktepe, ürettiği bal ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı.

Mersin'de yaşayan ve daha önce birçok sektörde çalışan Göktepe, 2020 yılında Erdemli Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan arıcılık kursunda eğitim gördü.

Göktepe, ilgi duyduğu bu alanda akademik olarak da eğitim almak istedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı'nda öğrenim gören Göktepe, akşamları da Muğla'nın köylerinde arıcılık eğitimleri verdi.

Mezun olduktan sonra 2022'de akademisyen eşinin tayini dolayısıyla Şırnak'a gelen Göktepe, kentte bir süre tarım danışmanlığı yaptı.

Daha sonra tanıştığı Zeki Sidar'ın da önerisi ve kovan desteği sayesinde arıcılık yapmaya başlayan Göktepe, Balveren beldesinde kışlattığı arılarını yazın da Hakkari'nin yaylalarına götürüyor.

Ürettiği balı kargo ile ülkenin dört bir yanına gönderen Göktepe, bu yıl ocak ayında Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı.

Göktepe, kendi markasıyla bal üretimini sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile bal gönderiyor

Yusuf Göktepe, AA muhabirine, kente geldiğinde bir dönem Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliğinde tarım danışmanlığı yaptığını, daha sonra Balveren beldesinde tanıştığı arıcı Zeki Sidar'ın kendisini arıcılık yapmaya ikna ettiğini söyledi.

Sidar'ın kendisine ilk etapta 10 kovan arı verdiğini anlatan Göktepe, bu sayede arıcılığa başladığını belirtti.

Göktepe, arılarını 9 ay 1640 rakımlı Balveren beldesinde, yazın 3 ay da 2 bin 300 rakımlı Hakkari'nin Akkuş Yaylası'na götürdüğünü ifade ederek, bu bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu dile getirdi.

Bu yıl ocak ayında Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'na katıldığını, "Altın Lezzet Ödülü"ne layık görüldüğünü ifade eden Göktepe, şunları söyledi:

"115 kovanda yıllık 2,5 ton bal üretimimiz var. Çok fazla talep var. Oluşturduğumuz marka ile Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile bal göndererek tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz. Eylülün ortasına doğru hasadımız oluyor. Numunelerimizi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarlarına gönderip, analizleri tüketicilerimizle paylaşıyoruz."

Göktepe'yi yönlendirerek kendisi gibi arıcılık yapmasını sağlayan Mehmet Zeki Sidar da kentte 2008 yılından bu yana bal ürettiğini belirtti.

Son 2 yıldır Yusuf Göktepe ile arıcılık yaptıklarını anlatan Sidar, "Haziran ayından sonra buralar ısındığı için yaylaya gidiyoruz. Kaliteli organik bal üretmek çabasındayız. Balımızı ülkenin her tarafına gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Kenenin ısırdığı bebek hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı bebek hayatını kaybetti
Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku

Galatasaray'ın eski başkanına icra şoku! Lüks otel satışa çıkarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi rakamları belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış Merkez Bankası raporunda
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.