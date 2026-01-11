Haberler

Yusuf Cevahir Karadeniz Vakfı Genel Başkanı seçildi

Güncelleme:
Karadeniz Vakfı'nın 19. Olağan Kongresi'nde yapılan seçimde Yusuf Cevahir, yeniden genel başkan olarak seçildi. Kongreye katılan önemli isimler, vakfın sosyal, kültürel ve ekonomik projelerini ele aldı.

Karadeniz Vakfı'nın 19. Olağan Kongresi, siyaset, iş dünyası, akademi ve kamu yönetiminden çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vakfın faaliyetleri ile Karadeniz Bölgesi'ne yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik projelerin ele alındığı kongrede yapılan seçimde Yusuf Cevahir, yeniden genel başkan olarak seçildi. Kongre, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

