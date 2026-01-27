Haberler

Yunanistan'daki fabrikada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Tırhala kentinde bir bisküvi fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı. İtfaiye ekipleri kayıp bir kişinin cesedine ulaştı. Patlamanın ardından iş kazalarını protesto etmek amacıyla grev kararı alındığı bildirildi.

Yunanistan'ın Tırhala kentindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, kentte dün sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında yaşanan patlamanın ardından, itfaiye ekipleri kayıp kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan Panhelenik Gıda, İçecek ve Süt Ürünleri Endüstrisi Çalışanları Federasyonu, fabrikadaki patlama sonrası iş kazalarını protesto etmek için 3 Şubat'ta grev kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sektörde iş güvenliği önlemlerinin eksik olduğu ve denetim mekanizmasının yeterince çalışmadığı vurgulandı.

Fabrikada dün yaşanan patlamada 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, bir kişinin kayıp olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi