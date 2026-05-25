Yunanistan'da tarım ödeneklerinde yolsuzluk iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda tarım ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, kullanılmayan tarım arazilerini göstererek yaklaşık 2,5 milyon avro haksız kazanç sağladığı tahmin ediliyor.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Girit Adası Organize Suçla Mücadele Birimi tarafından tarım ödeneklerindeki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturmada, yolsuzluğu yapan örgütün elebaşları tespit edildi.

Birim, soruşturma kapsamında, yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında örgütün elebaşlarının da olduğu 2'si muhasebeci 20 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların beş yıllık süreçte, kullanılmayan tarım arazilerini göstermelik kiralık sözleşmelerle ödenek kapsamına sokarak, yaklaşık 2,5 milyon avro haksız kazanç sağladıkları tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
