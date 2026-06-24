Haberler

Yunanistan'da elektrik sayacı dolandırıcılığı çökertildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da büyük şirketler için elektrik sayaçlarına yasa dışı müdahalede bulunan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Yunanistan'da büyük şirketler için elektrik sayaçlarına yasa dışı müdahalede bulunan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı, ortaya çıkarılan suç örgütüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, örgüt üyelerinin, tüzel ve özel kişilere fayda sağlayacak şekilde elektrik sayaçlarına yasa dışı müdahalede bulunduğu tespit edildi.

???????İlk hesaplamalara göre, Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDDHE), bu hukuka aykırı eylemle 9 milyon avronun üzerinde zarara uğrarken, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyette bulunan suç örgütü 400 bin avroya yakın haksız kazanç sağladı.

Düzenlenen operasyonla 3'ü suç örgütü üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Dosyada, suç örgütü üyesi ve bu yasa dışı faaliyetten fayda sağladığından şüphe edilen toplam 101 özel ve tüzel kişi yer aldı.

Yapılan araştırmada, örgütün, dijital sayaç sistemlerine dijital yollarla müdahale ederek tüketimi az gösterdiği, bu yolla "müşterilerine" maddi fayda sağladığı tespit edildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, bu örgütten yasa dışı "hizmet" alanlar arasında tanınmış lokantalar, benzinlikler, "fast food" zincirleri gibi büyük işletmeler de bulunuyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? Hacıosmanoğlu şikayet etti
Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

Dünyanın konuştuğu isimden videolu mesaj
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak

Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi

Tarihin en büyük operasyonu! İstanbul'da tam 10 bin adet ele geçirildi