Yumurtalık'ta Denizde Boğulma Olayı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Ayas Mahallesi'ndeki halk plajında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren 18 yaşındaki Emrah Gin akıntıya kapıldı.

Vatandaşlar, bir süre suda batıp çıkan Gin'i kano ile kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan Gin, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.