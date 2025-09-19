Haberler

Yumurtalık'ta Denizde Boğulma Olayı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Emrah Gin, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayas Mahallesi'ndeki halk plajında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren 18 yaşındaki Emrah Gin akıntıya kapıldı.

Vatandaşlar, bir süre suda batıp çıkan Gin'i kano ile kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan Gin, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
