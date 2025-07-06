Yumurtalık'ta Boğulma Olayı: Kureyş Çakmak Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize giren 50 yaşındaki Kureyş Çakmak, boğulma tehlikesi sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajından denize giren Kureyş Çakmak (50), boğuldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yumurtalık Halk Plajı'nda meydana geldi. Sahilden denize giren Kureyş Çakmak, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Çakmak'a önce vatandaşlar müdahale etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ceyhun ÖZER/ Yumurtalık(Adana), Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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