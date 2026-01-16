Haberler

Yüksek Kazanç Vaadiyle Kredi Çektirip Dolandırdı, Tutuklandı

Yüksek Kazanç Vaadiyle Kredi Çektirip Dolandırdı, Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de, G.A. isimli şahıs, mağdurlarına yüksek kazanç vaat ederek kredi çektirdi ve kredi kartları kullandı. Operasyon sonucu yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

SANCAKTEPE'de bazı kişilere yüksek kazanç vaadiyle kredi çektirdiği, bankalardan aldırdığı kredi kartları kullandığı ve yatırımlarını değerlendirme bahanesiyle para ile altın aldığı öne sürülen G.A. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir mağdurdan 103 çeyrek altın aldığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sancaktepe'de yaşayan 5 kişi, G.A. isimli kişinin kendilerine yüksek kazanç vaadinde bulunarak kredi çektirdiğini, bankalardan kredi kartı aldırdığını ve yatırımlarını değerlendirme bahanesiyle para istediğini belirterek polise başvurdu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mağdurlar ifadelerinde, G.A.'nın kendilerine ait kredi kartlarını alarak kullandığını, kartlardan yapılan harcamalara karşılık komisyon vermediğini ve vaat ettiği yüksek kazancı sağlamadığını belirtti. Bir mağdur ise yatırımını değerlendirmesi için şüpheliye 103 çeyrek altın verdiğini söyledi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, şüpheli tarafından el yazısıyla yazılmış dokümanlar ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
Galatasaray'ın gündemindeki Fabian Ruiz imzayı atıyor

Fabian Ruiz 2029'a kadar imzayı atıyor
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt