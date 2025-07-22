Yujiang: Çin'in Geleneksel Gözlük Merkezi

YİNGTAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Yujiang bölgesi, geçmişi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) kadar uzanan satış organizasyonlarıyla geleneksel bir gözlük merkezi olarak öne çıkıyor.

Günümüzde Çin'in önde gelen gözlük üretim üslerinden biri haline gelen bölge, çok sayıda tanınmış işletmeye ev sahipliği yapıyor. Bölge, optik alanında 200 yılı aşkın geçmişiyle el yapımı gözlüklerden akıllı gözlüklere uzanan bir başarı hikayesi yazıyor.