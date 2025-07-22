Yujiang: Çin'in Geleneksel Gözlük Merkezi

Yujiang: Çin'in Geleneksel Gözlük Merkezi
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Yujiang bölgesi, Qing Hanedanlığı dönemine kadar uzanan geçmişiyle Çin'in önde gelen gözlük üretim merkezlerinden biri olmuştur. 200 yılı aşkın bir süre zarfında, el yapımı gözlüklerden akıllı gözlüklere kadar birçok başarılı işletmeye ev sahipliği yapmaktadır.

YİNGTAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Yujiang bölgesi, geçmişi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) kadar uzanan satış organizasyonlarıyla geleneksel bir gözlük merkezi olarak öne çıkıyor.

Günümüzde Çin'in önde gelen gözlük üretim üslerinden biri haline gelen bölge, çok sayıda tanınmış işletmeye ev sahipliği yapıyor. Bölge, optik alanında 200 yılı aşkın geçmişiyle el yapımı gözlüklerden akıllı gözlüklere uzanan bir başarı hikayesi yazıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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