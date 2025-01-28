YSK Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yener, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafına oy veren Yener, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Haber" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçti.

Yener, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafına oy verdi.

Ysk Başkanı Yener, "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, AA çalışanlarına emeklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Fotoğrafları son derece güzel bulduğunu dile getiren Yener, "Seçim yapmak gerçekten çok zor." dedi.

Yener, fotoğrafları incelerken 2024'te yaşanan bazı üzücü olayları tekrar yaşadığını belirterek, "Ülkemizde ve dünyamızda bu acıların son bulması dileğimizdir." ifadesini kullandı.