Yozgat'ta yanlışlıkla atılan altınlar çöp kamyonunda bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kadının lahananın arasına sakladığı altınlar, temizlik işçileri tarafından çöp kamyonunda bulundu.

İddiaya göre, Yenimahalle'de yaşayan bir kadın, biriktirdiği altınları koyduğu cüzdanı lahananın arasına sakladı. Bayram öncesi evine temizlik için yardıma gelen kadının çocukları, lahana poşetini çöp kutusuna attı.

Poşetin yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu yetkililere bildirdi.

Sorgun Belediyesi temizlik işçileri, Yenimahalle mevkisinde çöp boşaltan kamyonda yaptığı aramada lahana poşetini buldu.

Poşetten yaklaşık 10 gram altın olduğu belirtilen cüzdanını alan kadın, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
