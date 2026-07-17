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Yozgat'ta hububat ekili alan yangında zarar gördü

Yozgat'ta hububat ekili alan yangında zarar gördü
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat sırasında kamyonda çıkan yangın, hububat ekili alana sıçradı. 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat çalışmaları sırasında kamyonda çıkan yangının hububat ekili alana sıçraması sonucu 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Bahçecik köyü mevkisinde hasadı yapılan ürünlerin yüklendiği kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki hububat ekili alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dönüm hububat ekili alan ile 50 dönüm hasadı yapılmış tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan
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