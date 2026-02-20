Haberler

Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yozgat'ta dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ü, 110 kişiyi yaklaşık 4.5 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri A.Ü'nün vefat eden kişilerin yakınlarını arayarak dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelinin Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Yapılan incelemede A.Ü'nün 110 kişiyi yaklaşık 4 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
